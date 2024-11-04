История обменного курса австралийский доллар–самоанские талы

Обменный курс австралийских доллара/самоанские талы сейчас составляет 1,786, отражая изменение в размере -2.234% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.396% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,835, и минимумом, равным 1,779, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.633%.