История обменного курса австралийский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс австралийских доллара/угандийские шиллинги сейчас составляет 2 406,930, отражая изменение в размере -1.580% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.303% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2 452,110, и минимумом, равным 2 393,360, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.