История обменного курса австралийский доллар–тонганские паанги

Обменный курс австралийских доллара/тонганские паанги сейчас составляет 1,522, отражая изменение в размере -1.548% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.299% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,563, и минимумом, равным 1,517, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.018%.