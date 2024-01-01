История обменного курса австралийский доллар–тайские баты

Обменный курс австралийских доллара/тайские баты сейчас составляет 22,517, отражая изменение в размере -0.717% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 22,766, и минимумом, равным 22,153, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.631%.