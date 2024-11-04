История обменного курса австралийский доллар–суринамские доллары

Обменный курс австралийских доллара/суринамские доллары сейчас составляет 23,016, отражая изменение в размере -0.456% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.538% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/суринамские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 23,150, и минимумом, равным 22,445, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.419%.