австралийский доллар кины Папуа-Новой Гвинеи История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса австралийский доллар кины Папуа-Новой Гвинеи. Это сводная страница австралийский доллар (AUD) кины Папуа-Новой Гвинеи (PGK) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AUD и PGK за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
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График изменения обменного курса AUD к PGK
1 AUD = 2,60016 PGK
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История обменного курса австралийский доллар–кины Папуа-Новой Гвинеи
Обменный курс австралийских доллара/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 2,600, отражая изменение в размере -1.210% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.392% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,639, и минимумом, равным 2,576, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.824%.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в кины Папуа-Новой Гвинеи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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