История обменного курса австралийский доллар–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс австралийских доллара/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 2,600, отражая изменение в размере -1.210% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.392% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,639, и минимумом, равным 2,576, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.824%.