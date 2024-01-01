История обменного курса австралийский доллар–перуанские новые соли

Обменный курс австралийских доллара/перуанские новые соли сейчас составляет 2,469, отражая изменение в размере -0.968% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.427% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,516, и минимумом, равным 2,462, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.851%.