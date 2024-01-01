История обменного курса австралийский доллар–южно-корейские воны

Обменный курс австралийских доллара/южно-корейские воны сейчас составляет 919,214, отражая изменение в размере -0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.591% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 925,414, и минимумом, равным 904,141, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.647%.