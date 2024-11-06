История обменного курса нидерландский антильский гульден–мексиканские песо

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/мексиканские песо сейчас составляет 11,272, отражая изменение в размере 0.917% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.527% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,596, и минимумом, равным 11,052, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.691%.