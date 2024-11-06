История обменного курса нидерландский антильский гульден–датские кроны

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/датские кроны сейчас составляет 3,887, отражая изменение в размере 0.325% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.049% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/датские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,897, и минимумом, равным 3,811, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.883%.