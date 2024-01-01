История обменного курса нидерландский антильский гульден–франки Джибути

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/франки Джибути сейчас составляет 99,344, отражая изменение в размере -0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/франки Джибути колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 99,474, и минимумом, равным 99,235, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.139%.