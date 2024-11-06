История обменного курса нидерландский антильский гульден–колумбийские песо

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/колумбийские песо сейчас составляет 2 424,580, отражая изменение в размере -0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2 499,930, и минимумом, равным 2 403,490, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.198%.