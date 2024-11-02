История обменного курса нидерландский антильский гульден–багамские доллары

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/багамские доллары сейчас составляет 0,559, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/багамские доллары колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,559, и минимумом, равным 0,559, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 02-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере 0.000%.