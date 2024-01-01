История обменного курса нидерландский антильский гульден–бразильские реалы

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/бразильские реалы сейчас составляет 3,204, отражая изменение в размере -0.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/бразильские реалы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 3,280, и минимумом, равным 3,155, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.165%.