История обменного курса нидерландский антильский гульден–боливийские боливиано

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/боливийские боливиано сейчас составляет 3,871, отражая изменение в размере 0.295% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.012% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,874, и минимумом, равным 3,846, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.585%.