История обменного курса нидерландский антильский гульден–брунейские доллары

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/брунейские доллары сейчас составляет 0,740, отражая изменение в размере 0.174% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/брунейские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,746, и минимумом, равным 0,734, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.632%.