История обменного курса нидерландский антильский гульден–бангладешские таки

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/бангладешские таки сейчас составляет 66,775, отражая изменение в размере -0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/бангладешские таки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 67,039, и минимумом, равным 66,760, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.418%.