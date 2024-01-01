История обменного курса нидерландский антильский гульден–азербайджанские манаты

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,950, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,950, и минимумом, равным 0,949, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.118%.