История обменного курса нидерландский антильский гульден–арубанские флорины

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/арубанские флорины сейчас составляет 1,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/арубанские флорины колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 1,000, и минимумом, равным 1,000, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 02-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере 0.000%.