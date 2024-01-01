История обменного курса нидерландский антильский гульден–аргентинские песо

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/аргентинские песо сейчас составляет 555,160, отражая изменение в размере 0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.355% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/аргентинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 555,463, и минимумом, равным 553,194, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.205%.