История обменного курса нидерландский антильский гульден–ангольские кванзы

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/ангольские кванзы сейчас составляет 512,351, отражая изменение в размере -0.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.329% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 518,313, и минимумом, равным 510,272, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.025%.