История обменного курса нидерландский антильский гульден–армянские драмы

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/армянские драмы сейчас составляет 216,136, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/армянские драмы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 216,639, и минимумом, равным 214,992, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.649%.