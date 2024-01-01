История обменного курса нидерландский антильский гульден–дирхамы ОАЭ

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 2,052, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,052, и минимумом, равным 2,052, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.013%.