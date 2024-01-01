История обменного курса армянский драм–замбийские квачи

Обменный курс армянских драма/замбийские квачи сейчас составляет 0,070, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.772% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,070, и минимумом, равным 0,069, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.651%.