История обменного курса армянский драм–танзанийские шиллинги

Обменный курс армянских драма/танзанийские шиллинги сейчас составляет 6,887, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 7,036, и минимумом, равным 6,874, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.699%.