История обменного курса армянский драм–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс армянских драма/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,018, отражая изменение в размере 0.336% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.458% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,018, и минимумом, равным 0,017, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.672%.