История обменного курса армянский драм–тунисские динары

Обменный курс армянских драма/тунисские динары сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 0.258% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.993% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/тунисские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.710%.