История обменного курса армянский драм–суринамские доллары

Обменный курс армянских драма/суринамские доллары сейчас составляет 0,091, отражая изменение в размере 0.988% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,091, и минимумом, равным 0,088, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.282%.