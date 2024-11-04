История обменного курса армянский драм–катарские риалы

Обменный курс армянских драма/катарские риалы сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.192% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/катарские риалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.