История обменного курса армянский драм–оманские риалы

Обменный курс армянских драма/оманские риалы сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/оманские риалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.