История обменного курса армянский драм–норвежские кроны

Обменный курс армянских драма/норвежские кроны сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.874% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.352% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.857%.