История обменного курса армянский драм–южно-корейские воны

Обменный курс армянских драма/южно-корейские воны сейчас составляет 3,614, отражая изменение в размере 0.795% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.506% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3,628, и минимумом, равным 3,544, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.661%.