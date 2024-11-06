История обменного курса армянский драм–коморские франки

Обменный курс армянских драма/коморские франки сейчас составляет 1,186, отражая изменение в размере 0.558% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.277% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,189, и минимумом, равным 1,162, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.867%.