История обменного курса армянский драм–венгерские форинты

Обменный курс армянских драма/венгерские форинты сейчас составляет 0,981, отражая изменение в размере 0.760% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.956% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,993, и минимумом, равным 0,966, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.939%.