История обменного курса армянский драм–гвинейские франки

Обменный курс армянских драма/гвинейские франки сейчас составляет 22,279, отражая изменение в размере -0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.152% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/гвинейские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 22,410, и минимумом, равным 22,170, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.974%.