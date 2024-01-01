История обменного курса армянский драм–гамбийские даласи

Обменный курс армянских драма/гамбийские даласи сейчас составляет 0,182, отражая изменение в размере 0.864% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,185, и минимумом, равным 0,180, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.455%.