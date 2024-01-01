История обменного курса армянский драм–гибралтарские фунты

Обменный курс армянских драма/гибралтарские фунты сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.331% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.210% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/гибралтарские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.595%.