История обменного курса армянский драм–ганские седи

Обменный курс армянских драма/ганские седи сейчас составляет 0,043, отражая изменение в размере 0.149% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.852% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/ганские седи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.468%.