История обменного курса армянский драм–эфиопские быры

Обменный курс армянских драма/эфиопские быры сейчас составляет 0,316, отражая изменение в размере 0.639% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.317% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,317, и минимумом, равным 0,310, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.566%.