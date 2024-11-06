История обменного курса армянский драм–датские кроны

Обменный курс армянских драма/датские кроны сейчас составляет 0,018, отражая изменение в размере 0.565% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.252% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/датские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,018, и минимумом, равным 0,018, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.864%.