История обменного курса армянский драм–колумбийские песо

Обменный курс армянских драма/колумбийские песо сейчас составляет 11,218, отражая изменение в размере 0.725% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,562, и минимумом, равным 11,115, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.221%.