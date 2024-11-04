История обменного курса армянский драм–китайские юани

Обменный курс армянских драма/китайские юани сейчас составляет 0,019, отражая изменение в размере 0.388% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.996% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/китайские юани колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,019, и минимумом, равным 0,018, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.621%.