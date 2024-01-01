История обменного курса армянский драм–швейцарские франки

Обменный курс армянских драма/швейцарские франки сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.484% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.883% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/швейцарские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.691%.