История обменного курса армянский драм–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс армянских драма/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.567% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.277% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.867%.