История обменного курса армянский драм–азербайджанские манаты

Обменный курс армянских драма/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.250% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.654%.