История обменного курса армянский драм–австралийские доллары

Обменный курс армянских драма/австралийские доллары сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.910% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.159% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/австралийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.709%.