История обменного курса армянский драм–аргентинские песо

Обменный курс армянских драма/аргентинские песо сейчас составляет 2,569, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.562% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/аргентинские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,573, и минимумом, равным 2,554, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.