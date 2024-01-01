История обменного курса дирхам ОАЭ–тихоокеанские франки

Обменный курс дирхама ОАЭ/тихоокеанские франки сейчас составляет 30,176, отражая изменение в размере 0.380% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.547% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 30,271, и минимумом, равным 29,745, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.642%.