阿聯酋迪拉姆兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌CFP法郎的匯率目前為29.882，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.126%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌CFP法郎的匯率波動，在25-07-2024高見29.953，並在23-07-2024低見29.829。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.195%。