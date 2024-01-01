История обменного курса дирхам ОАЭ–узбекские сомы

Обменный курс дирхама ОАЭ/узбекские сомы сейчас составляет 3 489,060, отражая изменение в размере 0.114% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/узбекские сомы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 3 491,010, и минимумом, равным 3 478,910, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.156%.